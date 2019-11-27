تعرف على أبرز مباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا ومواعيدها

تجري اليوم الأربعاء 27 نوفمبر / تشرين الثاني، ثماني مباريات في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، من أبرز مباريات هذه الجولة من منافسات “التشامبيونزليغ”.

ومباراة اليوم هي رقم 700 لميسي مع برشلونة، وسيبحث خلالها عن التسجيل في شباك فريق جديد.

وهذه المباريات هي بتوقيت سوريا:

المجموعة الخامسة: ليفربول # نابولي الساعة 10:00.. كي آر سي جينك # ريد بول سالزبورغ الساعة 10:00.

المجموعة السادسة: سلافيا براغ # إنتر ميلان الساعة 10:00.. برشلونة # بوروسيا دورتموند الساعة 10:00.

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المجموعة السابعة: زينيت بطرسبورغ # ليون الساعة 19:55.. لايبزيغ # بنفيكا الساعة 10:00.

المجموعة الثامنة: فالنسيا # تشيلسي الساعة 19:55.. ليل # أياكس أمستردام الساعة 10:00.

مراسلون – رياضة