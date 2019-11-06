تعرفوا على أهم مواصفات هاتف S11 القادم من سامسونغ

تستعد شركة سامسونغ لطرح هاتف Galaxy S11 العام القادم ، فيما كشفت بعض التسريبات عن عدد من ميزات هذا الجهاز .

وسربت مواقع مختصة بشؤون التقنيات بعض المعلومات عن الهاتف الجديد S11 والتي لفتت إلى أن أهم ميزة للجهاز ستكون الكاميرا الرباعية على واجهته الخلفية .

كاميرا سامسونغ S11

تلك الكاميرا ستزود بعدسة دقتها 108 ميغابيكسل ، و تعتمد على حساس 108 MP ISOCELL Bright HMX الذي طورته شركة سامسونغ ثم قررت شركة شاومي الصينية استخدامه في هاتف Xiaomi CC9 Pro.

وستزود أيضاً بتقنية خاصة تجعلها بهيكل رقيق وتعطيها بنفس الوقت ميزة التقريب البصري للصورة بواقع X5، وتقنية التقريب الرقمي بواقع X10.

معالج سامسونغ S11

سيحصل هذا الهاتف وفق التسريبات ، على معالجات عالية الأداء من نوع Exynos 9830 أو Snapdragon 865.

كما سيحصل على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بخاصية الشحن السريع ، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256/512 غيغابايات قابلة للتوسيع، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

ولفتت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد من سامسونغ قد يزوّد بمستشعر للأشعة ما تحت الحمراء تماماً كما في هواتف NOTE القديمة.

سامسونغ S10

وسبق وطرحت شركة سامسونغ خلال شباط الماضي أحدث هواتفها جالاكسي إس 10 والذي جاء بـ 3نسخ جديدة وبسعر 900 دولار .

وتركز الإصدارات الجديدة من إس 10 في الكاميرا والبطارية والشاشة وبصمة الأصبع .

وأهم ما ميز Galaxy S10 قفل الهاتف الذي يحوي مستشعر بصمة إلكتروستاتيكي مضمن تحت زجاج الشاشة الرئيسية .