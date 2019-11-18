تطبيق ينتهك انستغرام ويعرض بيانات مستخدميه الخاصة

انتهك تطبيق يحمل اسم Ghosty ، سياسات انستغرام للوصول إلى بيانات المستخدمين ما دفع منصة فيسبوك إلى اطلب من مطورة التطبيق ايقاف نشاطاته غير القانونية.

وجاء في تقرير لموقع Android Police أن التطبيق المذكور انتهك شروط وسياسات استخدام الواجهة البرمجية لتطبيق انستجرام لتقفي أثار المستخدمين .

تطبيق ينتهك انستغرام :

وتقوم في الأساس فكرة Ghosty على إيجاد وسيلة لتتبع المستخدمين لبعضهم البعض وذلك عن طريق الموافقة على وصول التطبيق لبيانات المستخدم المسجل فيه عبر واجهة انستجرام وبالتالي زيادة قاعدة البيانات المتوفر لديه من حسابات المستخدمين.

وذلك الإجراء يتطلب من المستخدم دعوة صديق على الأقل ليتمكن من عرض بيانات الحسابات الخاصة على انستجرام بعملية أشبه بكونها تبادل للبيانات بطريقة غير مباشرة.

وللوصل لذلك ، عمد Ghosty لاستغلال الواجهة البرمجية للانستغرام وهو ما يعد انتهاك صارخ لسياساته وشروط استخدامه .

يذكر أن تطبيق Ghosty لازال متوفر على متجر جوجل بلاي بعدد تحميل تجاوز 500 ألف مرة منذ إطلاقة في إبريل الماضي 2019، مما يعني أنه يحمل الآن كم كبير من البيانات عن مستخدمي انستجرام الفضوليين.