تطبيق جديد يتفوق على “فيسبوك” و”إنستغرام”… تعرف عليه

تفوق تطبيق جديد على تطبيقي “فيسبوك” و”إنستغرام” بعدد المرات التي تم تحميله فيها محققاً رقما ً قياسياً في ذلك.

حيث حقق تطبيق “تيك توك” الصيني رقماً عالياً في عدد مرات التحميل ولا يتفوق عليه سوى تطبيقي “واتساب” و”ماسنجر”.

وتم تحميل تطبيق “تيك توك” أكثر من 1.50 مليار مرة على متجري “آبل” و “غوغل”، على الرغم من أن إطلاق هذا التطبيق تم فقط منذ 3 سنوات.

يشار إلى أن الهند تعتبر في مقدمة البلدان الأكثر تحميلاً لهذا التطبيق في عام 2019، ومن ثم الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وكالات

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