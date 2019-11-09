تطبيقات ذكية تمكنك من السيطرة على ضغط الدم .. تعرف عليها

قدم الباحثون حلاً للذين يعاني من ارتفاع ضغط الدم ليستطيعوا التعايش معه وضبطه دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.

وبفضل تطبيقات يمكن تحميلها بسهولة على هاتفك الذكي، يمكنك مراقبة ضغط دمك بانتظام والحرص على عدم تجاوزه الحد الصحي.

ومن بين هذه التطبيقات التي تساعدك في ضبط ضغط الدم لديك:

Blood Pressure

يساعدك هذا التطبيق بالحفاظ على ضغط دمك عند المعدلات الطبيعية، عن طريق تسجيل مستوياته المختلفة، بالإضافة إلى التحديثات المتعلقة بحالتك الصحية، ثم تحليلها ويصف لك العلاج المناسب.

Smart BP

وهو بمثابة “مذكرات”، إذ يمكنك تدوين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ومتابعة معدل ضربات القلب ومؤشر كتلة الجسم والوزن.

فيتم احتساب مؤشر كتلة الجسم والضغط الشرياني ومعدل النبض تلقائياً، مما يساعد على متابعة ضغط دمك وإدارته وفقاً لاحتياجاتك الصحية.

Blood Pressure Control

يساعدك على تسجيل مستويات ضغط دمك، ومتابعة ضربات القلب والوزن.

ويمكنك أيضا تعيين تنبيهات من خلال التطبيق ، لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء.

Blood Pressure Watch

يحفظ هذا التطبيق جميع تقاريرك الطبية، كما أنه يتابع حالة جسمك وموقعك، ويحلل جميع البيانات ويخلق رسماً بيانياً خاصاً بك، ويحتفظ بالإحصائيات كي يراها طبيبك.

ويقوم أيضاً بتحديد متوسط مستويات ضغط الدم المناسبة لك، ويساعدك على ضبط تنبيهات لتذكرك بفحص وتسجيل مستويات الضغط. يمكنك أيضا نسخ بياناتك والاحتفاظ بها على “غوغل درايف”.

ويمكنك أيضاً بالإضافة إلى هذه التطبيقات إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة للحفاظ على “ضغط الدم” عند مستوى صحي، عن طريق تناول الطعام الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والابتعاد عن التوتر.

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