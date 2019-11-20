تصنيف جديد يكشف عن أقوى جواز سفر في العالم

نشرت احصائية جديدة عن أفضل جواز سفر في العالم بناء على عدة مؤشرات مثل حجم اقتصاد الدولة ومستوى التنمية البشرية والنظام العام والاستقرار والتأشيرات بالإضافة إلى إمكانية الانتقال من بلد إلى آخر للإقامة والعمل.

واحتل جواز السفر الفرنسي المرتبة الأولى للعام الثامن على التوالي، حيث جمع 83.5 من أصل 100.

فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 82.8%، ثم الدانمارك مع 81.7% .

وفي المرتبة الرابعة جائت السويد والنرويج معا حيث جمعا 81.5% وتبعتهما أيسلاندا.

و ضمن العشرة الأوائل حل أيضاً جواز سفر فنلندا وإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا وأسبانيا.

بينما جاءت روسيا في المرتبة 62 متقدمة مرتبتين عن العام الفائت.

أما أفضل جواز سفر عربي ، فقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والـ42 عالميا.

وتبعتها الكويت في المركز الـ70 عالميا، ثم سلطنة عمان وقطر في المركز 78، ثم السعودية في المركز 81.

و بعدها تونس في المركز 107، ثم المغرب في113، والجزائر احتلت المركز 118، وبعدها الأردن 121، ثم مصر 127، ثم فلسطين 139.

وجاءت ليبيا في المركز 145، ثم العراق 149، والسودان في المرتبة 151 وبعدها اليمن 155، ثم سوريا 156.

و كان المركز الأخير لجزر القنال الإنجليزي التي جاءت بالمرتبة 160 عالمياً.

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