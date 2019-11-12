تركيا .. ضرب مبرح لعامل سوري لأنه طالب بأجره !

أقدم صاحب إحدى الورشات في حي سلطان غازي بولاية اسطنبول في تركيا ، على ضرب عامل سوري ضرباً مبرحاً ، بعد مطالبته بأجره.

وذكرت عدة وسائل إعلام تركية أن الحادثة بدأت عندما طلب العامل السوري أجره من صاحب الورشة فحصلت مشادة كلامية بينهما.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن صاحب الورشة أقدم على ضرب العامل السوري أمام رفاقه خلال فترة العمل.

وسرعان ما حضرت الشرطة التركية إلى الورشة واستدعت سيارة إسعاف لنقل الشاب إلى المشفى ، بعد أن غطت الدماء وجهه جراء الضرب الذي تعرض له .

يذكر أنه يعيش في تركيا عدد كبير من اللاجئين السوريين وغالباً ما يتعرض العمال السوريون للاحتيال أو الاستغلال على يد بعض أرباب العمل الذين يستغلوا عدم قدرة أي عامل سوري على التقدم بشكاوى بسبب عملهم بشكل غير قانوني في البلاد.