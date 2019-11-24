قمر : أنجي خوري بضيافة السلطات السورية ( فيديو + صورة )

رُحلّت المغنية الصاعدة أنجي خوري من الإمارات إلى بلدها سورية بتهمة خدش الحياء العام ، وجاء ذلك بعد توقيفها لمدة يومين والتحقيق معها من قبل قوى الأمن الإماراتية .

وعقبَّ انتشار الخبر غابت خوري عن وسائل التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي أثار التساؤلات حول صحة هذا النبأ وإن كانت فعلاً قد عادت إلى العاصمة السورية دمشق .

وهو الأمر الذي أكده صديقها المتحول جويل ديب الذي خرج في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ، وقال أن صديقته رُحلت إلى بلدها منذ يومين وأنها تخضع لتحقيق من قبل الأمن السوري في الاتهامات الموجهة ضدها وسلوكها الذي أدى لترحيلها من الإمارات .

وأشار إلى أن هذا أمر روتيني بسبب المشكلات التي أثيرت حول خوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وأنها ستخرج عند انتهاء التحقيق معها .

ومن جهة أخرى قالت النجمة اللبنانية قمر أن أنجي خوري متواجدة في السجن داخل سورية ، مؤكدة على أن ما يجري مع الأخيرة ما هو إلا قصاص عادل من الله بعد تطاولها على ابنها الوحيد جيمي ووصفها له بأسوأ العبارات النابية .