تحذير لكل مستخدمي واتس اب .. مقاطع فيديو تدمر هواتفكم و تخترقها

حذرت تقارير إخبارية من ملفات خطيرة تخترق أجهزة الهواتف وترسل عبر تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتس اب .

وجاء في التقارير التي نشرتها صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية والتي حملت صفة تحذير خطير ، أن كل مستخدمي الواتساب عرضة لانتشار ملفات معينة تعرض أجهزتهم للاختراق وربما للتدمير .

تحذير لكل مستخدمي واتس اب :

وبينت الصحيفة الهندية أن تلك الملفات عبارة عن ملفات فيديو جديد بصيغة MP4 وتنتشر بكثرة عبر التطبيق .

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وعن آلية اختراق تلك الملفات للهاتف، أوضحت التقارير انه بمجرد تشغيل المقاطع على تطبيق واتس اب عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” ، فسيتعرض الهاتف سيطرة القراصنة.

وبعد سيطرة القراصنة على الهاتف ، تنقطع خدمات الإنترنت عنه ويسيطرون على البيانات الخاصة بالهاتف، وربما يقومون بتدمير الجهاز والبيانات بصورة كاملة ؟

لا تحملوا مقاطع فيديو عبر واتس اب :

ونوّهت التقارير الإخبارية إلى أن أي مقاطع فيديو بصيغة MP4، تحمل امتداد gbhackers، على الأغلب أنها تحمل هذا الهجوم “السيبراني” الخطير على واتساب.

وتعليقاً على تلك الثغرة ، وعدت الشركة المالكة للواتساب ، فيسبوك ، بحل تلك المشكل مطالبة المستخدمين بالحذر وعدم فتح أي مقطع فيديو مشبوه.

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