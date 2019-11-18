تحديث جديد على تطبيق "غوغل مابس" يسهل على مستخدميه السياحة والاستكشاف.

أصدرت شركة “غوغل” تحديثاً جديدأ على تطبيق الخرائط الخاص بها يسهل على مستخدميه السياحة والاستكشاف.

وأفاد موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، بأن تطبيق “غوغل مابس” سيقدم في تحديثه الجديد إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات من دون الاستعانة بأي أدلة محلية.

و يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق فتح “غوغل مابس” في تلك المدن، والنقر على زر “متابعة، وسترى أيقونة جديدة مطلق عليها “For You”، حيث سيعرض لك أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها أو تناول الطعام فيها.

Google Maps will help you discover cities by following Local Guides https://t.co/m6TuYIYWR0 pic.twitter.com/JyDdVuraHg — Engadget (@engadget) November 17, 2019

وطرحت “خرائط غوغل” تلك الخدمة بصور تجريبية في 9 مدن حول العالم وهم: “بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو”.

يشار إلى أن هذه الخدمة ستتوفر في مدن أخرى بعد انتهاء الفترة التجريبية لها.

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