تجنبوها أثناء الرشح .. إبرة ديكلون تنهي حياة شاب في دمشق

تسببت إبرة ديكلون بوفاة شاب في دمشق ، بعد أقل من ساعة من أخذها في إحدى الصيدليات حيث تسببت له بجلطة لتداخلها مع أدوية الرشح .

وذكر موقع “الخبر” أن الشاب (أ.م) أراد تخفيف أعراض الرشح والكريب فلجأ إلى إحدى الصيدليات لأخذ إبرة .

وبعد رجوعه إلى المنزل، أي بعد أقل من ساعة من أخذ الإبرة في إحدى الصيدليات، توفي بشكل مفاجئ نتيجة جلطة أودت بحياته.

وقال أحد الأطباء الذين اطلعوا على حالته ، أن الشاب توفي بسبب تداخل الديكلون مع أدوية “الرشح” الأخرى التي كان قد تناولها.

وشدد الطبيب على أنه يجب عدم السماح لأي أحد أن يعطيك “حقنة ديكلون” وخاصة عن طريق مزجها في إبرة واحدة مع الديكسون لأنها ستسبب الجلطة في أقل من ساعة حتى لو كنت تثق بالمشفى والطبيب .

وأضاف الطبيب: “يجب رفض حقنة الديكلون مهما كانت الأوجاع، وبشكل خاص إذا أخذ المريض دواء للرشح قبل مراجعة المشفى”، مذكراً بأن أغلب أدوية الرشح تحتوي على مواد قد تؤدي إلى مضاعفات قاتلة حين مزجها مع أدوية أخرى .