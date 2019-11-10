قبل اللجوء إليه .. تعرفي على فوائد وأضرار تبيض الوجه بالليزر

تسعى أغلب السيدات إلى طرق ووسائل مختلفة بغرض تبيض الوجه خاصة اللواتي يعانين من اسوداد البشرة وظهور بقع داكنة على الجلد نتيجة عوامل عدة كالتعرض لأشعة الشمس وتأثر البشرة بعوامل الطقس أو حتى المستحضرات التجميلية.

من هنا برزت الكريمات المتعددة والخلطات الطبيعية في تفتيح البشرة الى جانب تفتيح الجسم بالليزر الذي يعمل على دخول الجلد ومسام البشرة لتفتيح البقع الداكنة من أجل علاجها.

فوائد تبيض الوجه بالليزر

بعد تفتيح الجسم بالليزر تحصل المرأة على بشرة أجمل ويمكن لهذه التقنية أن تحسن من مظهرك لأنها طريقة فعالة جداً تعمل على تفتيح البقع الداكنة.

الى جانب ذلك، فإن الليزر يضمن للمرأة وعلى عكس الكريمات والمستحضرات نتيجة سريعة.

تفتيح الجسم بالليزر يساهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها لأنها إن كانت راضية عن لون بشرتها الخالية من البقع الداكنة سيجعلها هذا الأمر أكثر ثقة بمظهرها وإطلالتها.

أضرار تبيض الوجه بالليزر

يمكن بعد تفتيح الجسم بالليزر أن يعاني الجسم من الاحمرار ومن تهيج البشرة مع انتفاخها والشعور بحكة والشعور باحتراق في الكثير من الاماكن مع ظهور لآثار الندوب في البشرة والتهاب البشرة وتغير ملمسها.

تفتيح الجسم بالليزر هو قرار مهم وخطر في آن معاً لأن الآثار الجانبية التي قد يخلفها تدوم على الجسم مدى الحياة ولا يمكن التخلص منها بسهولة.

لذلك من المهم وقبل اللجوء الى تفتيح الجسم بالليزر أن تسأل المرأة الطبيب المعالج والذي يرافق حالتها إن كان الليزر آمناً لبشرتها أو سيسبب لها مضاعفات وذلك لتجنب أي أمر قد يؤذي جسمها.

كيف يمكنك استعادة نضارة البشرة التعبانة وصحتها؟

– البداية تكون من خلال اتباع نظام غذائي صحي يساعد على امداد الجسم بالفيتامينات الضرورية التي تساعد على اعادة تنشيط الدورة الدموية في الجسم، التي بدورها تكون مسؤولة عن تحسين افرازات البشرة، فتستعيد حيويتها ونضارتها.

وركزي في هذا النظام الغذائي على تناول الخضار والفواكه التي تعتبر أساسية لتحسين نسيج البشرة.

– بالإضافة الى ان الاكثار من شرب الماء أمر أساسي أيضاً للعناية بالبشرة التعبانة، خصوصاً إن كان الجفاف بارزاً بشكل كبير، فالماء تساعد على الحفاظ على الترطيب الضروري لها، لذا احرصي على تناول ما يوازي 6 اكواب أو 8 في اليوم الواحد، فبهذه الطريقة تستعيدين اشراقة بشرتك وتتخلصين من جفافها وتقشيراتها.