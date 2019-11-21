بعد مرسوم زيادة الرواتب.. تصريح لوزير التجارة الداخلية حول رفع الأسعار بالأسواق

أفاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف، بأن الوزارة لن تسمح باستغلال زيادة الرواتب في سوريا لرفع الأسعار في الأسواق.

وقال النداف في تصريح له اليوم نشرته وكالة سانا، فور إصدار الرئيس بشار الأسد المرسوم القاضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين و العسكريين و المتقاعدين: “الوزارة تتابع حركة البيع والشراء في الأسواق ، و أوعزت إلى مديرياتها بكافة المحافظات تكثيف الرقابة على المحلات التجارية ، لكي لا يحاول بعض ضعاف النفوس العبث بقوت المواطن واستغلال هذه الزيادة لرفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار أو التلاعب بالمواصفات والنوعية”.

وتابع وزير التجارة الداخلية : ” سيتم التصدي بحزم لكل من تسول له نفسه رفع أسعار أي مادة أو سلعة غذائية أو استهلاكية ، و الخروج عن الأسس والقرارات الناظمة لعملية التسعير والالتزام بما يصدر عن الوزارة من قرارات ناظمة لتنشيط عملية البيع و الشراء و طرح المواد بالأسواق بأسعارها الطبيعية و المنطقية”.

وأصدر الرئيس الأسد في وقت سابق من اليوم ، مرسومان بمنح زيادة على الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

ومنح المرسوم الأول زيادة قدرها 20 ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين ، بينما منح المرسوم الثاني زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين .

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