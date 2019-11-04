بسبب إيحاءات جنسية ... "فيسبوك" و"إنستغرام" تحاربان الخوخ والباذنجان !

يشن تطبيقا “فيسبوك” و”إنستغرام” حرباً على الباذنجان والخوخ بذريعة أنها تعبر عن إيحاءات جنسية .

حيث قام “فيسبوك” و”إنستغرام” بتحديث المعايير التي تتعلق بـ”التعبير الجنسي” المسموح استخدامه عبر التطبيقين.

وأفاد موقع “فوكس نيوز” الأمريكي بأن الاستخدام المتكرر لرموز تعبيرية محددة قد يؤدي إلى وضع علامة على حساب المستخدم أو حظره، وخاصة تلك التي توحي بالعري أو الجنس.

و أضاف الموقع بأن الرموز التعبيرية الخاصة بالباذنجان والخوخ انضمت إلى هذه الرموز بعد أن أشار أحد المواقع إلى أنها توحي بتعبيرات جنسية .

فيما أكدت شركة “إنستغرام” أنه سيتم إزالة أي محتوى يضم رموزاً تعبيرية أو صوراً أو محادثات جنسية .

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