براتب شهري زهيد ... شركة أمريكية تبحث عن موظف لتدخين الحشيش !

نشرت إحدى الشركات الأمريكية إعلاناً عن حاجتها لموظف يعمل في المنزل ، عن طريق تدخين وتجربة سجائر الحشيش بشكل يومي، مقابل راتب كبير.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية بأن شركة الماريغوانا الأمريكية نشرت إعلان توظيف جاء فيه : “نتطلع لشخص يشغل وظيفة استثنائية، لتجربة وتدخين أنواع متعددة من القنب، ويوافينا بتقارير منتظمة يبدي فيها رأيه من دون تحيز وبمنتهى الشفافية؛ ليطلع عليها المستهلكون ويتعرفوا على منتجاتنا، بحسب رأي محايد نزيه، بعيدًا عن المحاباة والتحيز للشركة”.

ومن شروط التقدم للوظيفة أن يكون من مدخني الحشيش ، ليكون بمثابة مراقب للجودة؛ لتجربة منتجات الحشيش بأنواعها.

ويجب أن يكون عمر المتقدم 18 عاماً فما فوق، وأن يكون المتقدم من سكان الولايات المصرح بها قانونيًا بتدخين الحشيش الطبي، وأن يكون لديه المقدرة على التدخين بصفة يومية.

كما تشترط الشركة على الموظف أن يكتب تعليقات حول المنتجات في شكل مدونة مصحوبة بالفيديو، يشرح من خلالها مميزات المنتج والمقارنة بين الأنواع المختلفة، وأن يكون على دراية واسعة وثقافة كبيرة بالماريجوانا.

بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون لائقًا صحيًا وعقليًا، ويتمتع بصحة جيدة حتى يتمكن من تدخين الحشيش بهذه الكمية الكبيرة.

وتقدم الشركة مزايا متعددة لهذا الموظف، فيمكن للموظف أن يعمل من المنزل وهو يستمتع بالتدخين، مقابل الحصول على مبلغ 3 آلاف دولار شهريًا.

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