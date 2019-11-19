بدءاً من الليلة… ظاهرة غريبة تظهر في سماء الوطن العربي

أفادت الجمعية الفلكية السعودية عن وجود نجم “العيوق” بدءاً من مساء اليوم وفي الليالي المقبلة بعد غروب الشمس في سماء الوطن العربي.

ووفقاً للجمعية الفلكية في جدة بأن النجم سيكون منخفضاً باتجاه الأفق الشمال الشرقي لقبة السماء في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

و أضافت بأن النجم بعد أن يرتفع في قبة السماء سيختفي الوميض الأحمر والأخضر ويظهر لونه الذهبي، فهو نجم ساطع وسادس ألمع نجم في سماء الأرض.

كما أوضحت أن هذا النجم يسمى بـ”العيوق”، وهو عبارة عن نجمين كليهما له نفس درجة حرارة الشمس، ولكنهما أكبر وأسطع منه.

لذلك، لا تتعجب إذا صادفك الليلة وأنت تنظر إلى السماء نجم يومض باللونين الأحمر والأخضر.

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