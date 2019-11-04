باميلا الكيك ترُد على منتقديّ أدوارها الجريئة ( فيديو )

ردت الفنانة باميلا الكيك على الانتقادات السلبية التي تطالها على خلفية اختياراتها وأدوارها التمثيلية الجريئة ، ونفت أن تكون قد تعمدت هذا الأسلوب للوصول إلى الشهرة .

وصرحت في لقاء صحافي مع برنامج عرب وود ، قائلة أنها جريئة في طبعها وأنها لم تختار الجرأة لأنها ليست خيار ، وإنما هي طبع ويظهر عليها .

وأشارت إلى أنها تظهر كما هي ولا تتصنع وقالت : ” أنا جريئة … لأن ما بكذب على العالم ” ، وأضافت : ” إن أحببتك … أحببتك … وإن لم أحبك لست مضطرة التصرف على عكس إحساسي ” .

ووجهت باميلا الكيك كلمة إلى زميلتها الممثلة ماغي بو غصن بعد المصالحة التي تمت بينهما مؤخراً ، وقالت : ” الحياة أجمل بكثير من أن نرى السواد فيها … يجب أن نبحث عن الأبيض فيها … ” .