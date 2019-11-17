بالفيديو : هدف رائع بالكعب من لاعب منتخب ألمانيا

شهدت مباراة ألمانيا وبيلاروسيا، تمكن مدافع “المانشافات” ماتياس غينتير من تسجيل هدف بطريقة رائعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة “يورو 2020”.

وتمكن اللاعب سيرغ غانبري من اختراق الجهة اليمنى لمنتخب بيلاروسيا، ليقدم كرة جميلة لـ غينتير.

واستغل المدافع الكرة وأرسلها بكعب قدمه إلى شباك بيلاروسيا في الدقيقة (41)، محرزاً هدفاً جميلاً.

وأثبتت الإعادة التلفزيونية للقطة أن غينتير كان في منطقة التسلل، ورغم ذلك احتسب حكم اللقاء الهدف في النهاية.

ولاتتوفر تقنية “الفار” في التصفيات المؤهلة لبطولة “يورو 2020”.

ونجح منتخب ألمانيا بالتأهل إلى نهائيات كأس أوروبا2020، بسحقه بيلاروسيا 4-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ليرفع المنتخب الألماني رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن هولندا.

مراسلون – رياضة