بالفيديو : هدف بطريقة عالمية من منتصف الملعب والحارس يغفل عنه

رياضة
بالفيديو : هدف بطريقة عالمية من منتصف الملعب والحارس يغفل عنه

تمكن لاعب فريق “بيرا مار” مارسيلو سانتياغو من إحراز هدف من منتصف الملعب، في شباك “أناديا”، في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم.

واستغل مارسيلو سانتياغو تقدم حارس “أناديا”، ليرسل كرة من وسط الملعب سكنت شباك خصمه دون أن ينجح الحارس بالتعامل مها.

ورغم هذا الهدف الرائع الذي أحرزه مارسيلو، إلا أن فريقه خسر المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وينقسم دوري الدرجة الثالثة البرتغالي لكرة القدم إلى أربع مجموعات، كل واحدة منها تضم 18 فريق.

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ويأتي فريق “بيرا مار” ضمن المجوعة الثالثة، ويحتل المرتبة الثانية ضمن الترتيب، في المقابل يأتي “أناديا” في المركز الثاني عشر على جدول الترتيب.

مراسلون – رياضة

 

 

 

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