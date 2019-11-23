بالفيديو .. نسرين طافش تمارس اليوغا وتستعرض رشاقتها !
أثارت الممثلة السورية نسرين طافش الجدل بين الجمهور بعد مشاركتها مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تستعرض لياقتها من خلال تمارين اليوغا
نسرين طافش – مشاهير
ونشرت طافش عبر حسابها الرسمي في انستغرام الفيديو ، وعلقت عليه بالقول “المرونة ليست في الجسد فقط، بل في التفكير والوعي”.
وحصد الفيديو آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية ، فيما انقسم الجمهور بين من أشاد بجمال نسرين طافش ولياقتها ، وبين من علّق بشكل سلبي
يذكر أن طافش كانت قد نفت مؤخرا الشائعات عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين زوج الفنانة أصالة نصري ” طارق العريان ”