بالفيديو .. نسرين طافش تمارس اليوغا وتستعرض رشاقتها !

أثارت الممثلة السورية نسرين طافش الجدل بين الجمهور بعد مشاركتها مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تستعرض لياقتها من خلال تمارين اليوغا

نسرين طافش – مشاهير

ونشرت طافش عبر حسابها الرسمي في انستغرام الفيديو ، وعلقت عليه بالقول “المرونة ليست في الجسد فقط، بل في التفكير والوعي”.

وحصد الفيديو آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية ، فيما انقسم الجمهور بين من أشاد بجمال نسرين طافش ولياقتها ، وبين من علّق بشكل سلبي

يذكر أن طافش كانت قد نفت مؤخرا الشائعات عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين زوج الفنانة أصالة نصري ” طارق العريان ”