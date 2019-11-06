بالفيديو : نجم منتخب سوريا أحمد الصالح يرفع كأس الاتحاد الآسيوي مع العهد

توج نادي العهد اللبناني المحترف في صفوفه نجم منتخب سوريا أحمد الصالح ، بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتعلب العهد في النهائي على نادي 25 أبريل الكوري الشمالي، بهدف نظيف جاء عن طريق عيسى يعقوبو في الدقيقة 74.

وبعد المباراة قال أحمد الصالح، إن: “الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019 جاء بثمرة جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري”.

وأضاف اللاعب السوري: “عندما وقعت للنادي اللبناني كنت أعرف تماما أني موجود بهدف إحراز اللقب الآسيوي”.

ويعد هذا اللقب الآسيوي هو الأول لنادي العهد، في تاريخ لبنان تحت قيادة المدرب باسم مرمر.

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وعقب التتويج باللقب استقبلت الجماهير اللبنانية بعثة نادي العهد، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص.

مراسلون – رياضة