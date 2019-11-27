بالفيديو : نابولي يفرض التعادل على ليفربول في دوري الأبطال .. عودة محمد صلاح

خطف نابولي التعادل من ضيفه ليفربول بهدف لمثله، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، التسجيل لنابولي في الدقيقة الـ21 من عمر الشوط الأول.

ثم تمكن الليفر من إدراك التعادل عن طريق ديان لوفرين، في الدقيقة الـ65 من زمن الشوط الثاني.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح إلى تشكيلة “الريدز” بعد شفائه من الإصابة، حيث لعب “الريدز” بالثلاثي صلاح وروبرتو فيرمينو وماني.

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وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن نابولي، لكن تأهله إلى الدور ثمن النهائي تأجل للجولة الأخير.

مراسلون – رياضة