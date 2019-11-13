بالفيديو : منتخب سوريا يخسر أمام الإمارات في دورة دبي .. خطأ فادح من الحارس السوري

افتتح منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم مشواره في بطولة دبي الودية، بالخسارة أمام نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

وأحرز عبد الرحمن بركات هدف المنتخب السوري في الدقيقة الـ33، من زمن اللقاء.

في المقابل سجل هدفي منتخب الإمارات كل من محمد جمعة، وخالد ابراهيم في الدقيقتين الـ35 و الـ36 على التوالي.

ويلتقي المنتخب السوري يوم الجمعة نظيره العراقي، على أن يلتقي يوم الأحد منتخب الأردن، ويختتم مبارياته بلقاء البحرين يوم التاسع عشر من الشهر الحالي.

ويشارك في دورة دبي الودية ثمانية منتخبات، هي سوريا، والإمارات، وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، والعراق، والأردن، والسعودية، والبحرين.

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وتلعب هذه المنتخبات البطولة ضمن استعداداتها، للمشاركة في كأس آسيا 2020 المقامة في تايلند.

مراسلون – رياضة