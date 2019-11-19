بالفيديو : منتخب الكويت يفوز على نيبيال بـ هدف خارق من بدر المطوع

نجح نجم منتخب الكويت بدر المطوع في قيادة بلاده، للفوز على نيبال بهدف نظيف، ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وجاء هدف المطوع في الدقية الـ28 من عمر المباراة، عبر تسديدة قوية بالقدم اليسرى سكنت شباك النيبال.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الكويتي رصيده إلى 10 نقاط، من خمس مباريات في المركز الثاني في المجموعة الثانية.

في المقابل تحتل أستراليا صدارة المجموعة بـ12 نقطة، بعد أن لعبت أربع مباريات في التصفيات الآسيوية.

وتلعب اليوم الأردن ضد تايوان في العاصمة عمان، حيث يسعى النشامى للعودة لطريق الانتصارات.

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وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبات الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني.

مراسلون -رياضة