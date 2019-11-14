بالفيديو : منتخب الكويت يدك شباك تايوان بتسعة أهداف

سحق منتخب الكويت ضيفه التايواني بتسعة أهداف دون رد، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وسجل أهداف المنتخب الكويتي كل من، يوسف ناصر (د. 22 و59)، فهد إبراهيم الأنصاري (د. 41)، ومبارك فنيني (د. 49).

وأكمل التسجيل بدر المطوع (د. 55)، وفيصل زايد الحربي (د. 62)، وشبيب الخالدي (د. 73)، ولي شان (د. 77 خطأ في مرماه)، وفيصل عجب (د. 81).

وبهذا الفوز رفع منتخب الكويت رصيده إلى 7 نقاط، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثانية.

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فيما تحتل أستراليا صدارة المجموعة، والتي تغلبت على الأردن بهدف وحيد، ليتراجع “النشامى” إلى المركز الثالث برصيد 7 نقاط أيضا.

مراسلون – رياضة