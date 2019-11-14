بالفيديو: منتخب العراق يخطف الفوز من إيران بهدفين لهدف .. هدف في الوقت بدل الضائع

خطف منتخب العراق الفوز من إيران بهدفين لهدف، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

وافتتح “أسود الرافدين” التسجيل عن طريق مهند علي، في الدقيقة 11 من زمن اللقاء.

لكن المنتخب الإيراني عاد وسجل التعادل عبر أحمد نور الله، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، خطف علاء عباس هدف الفوز لمنتخب بلاده.

وبهذا الفوز حافظ منتخب العراق على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فيما بقيت إيران في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

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وفي نفس المجموعة تعادل منتخب البحرين مع هونغ كونغ بدون أهداف، حيث فشل كلا المنتخبين بتسجيل أي هدف.

مراسلون – رياضة