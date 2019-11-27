بالفيديو: مدرب توتنهام جوزيه مورينيو يشكر طفلا من جامعي الكرات ساهم بإحراز هدف

تغلب توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو على أولمبياكوس بأربعة أهداف لهدفين، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية المباراة حرص مورينيو على مصافحة أحد الأطفال، من جامعي الكرات خلال المباراة.

وشكر مورينيو الطفل بعد رميه الكرة بسرعة للاعبي توتنهام، من أجل تنفيذ رمية التماس سريعاً، ما ساعد الإيفواري سيرجي أورييه على إحراز هدف.

وسجل أهداف توتنهام كل من، ديلي ألي (46) وهاري كين (50 و77) وسيرجي أورييه (73).

وبهذا الفوز وصل رصيد “السبيرز” إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

اقرأ أيضا: تعرف على راتب جوزيه مورينيو مع توتنهام

وكان النادي اللندني نجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، رفقة بايرن ميونخ.

مراسلون – رياضة

ستبتسم عند مشاهدة هذه اللقطة.. جامع الكرات منح الكرة سريعا لأورييه للعب رمية التماس ليسجل بعدها هاري كين التعادل.. مورينيو ذهب واحتفل مع الطفل بالهدف ♥️pic.twitter.com/J0nSyZkjkJ — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2019