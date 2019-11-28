بالفيديو : محمد صلاح نجم ليفربول يتلاعب مجدداً بـ مدافع نابولي

تعادل ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مع نابولي بهدف لمثله، على ملعب “الأنفيلد” ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تفوق الفرعون المصري على مدافع نابولي خاليدو كوليبالي، لتستمر هذه النتيجة في كل مرة يتواجه فيها الطرفان.

وتلاعب صلاح بكوليبالي مجددا، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، حيث راوغ المصري المدافع السنغالي، الذي فقد توازنه وسقط أرضا.

وسبق أن حصلت الواقعة نفسها خلال مباراتي نابولي وليفربول ذهابا وإيابا، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

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وبهذا التعادل رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بفارق نقطة عن نابولي، لكن تأهله إلى الدور ثمن النهائي تأجل للجولة الأخير.

مراسلون – رياضة