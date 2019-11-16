بالفيديو : ليونيل ميسي يطالب مدرب البرازيل بالصمت .. والأخير يرد عليه

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء، خلال مباراة منتخب بلاده والبرازيل، والتي انتهت بفوز “التانغو” بهدف نظيف في السعودية.

وكشفت عدسات الكاميرات عن لقطة مفاجئة لـ ميسي، حيث طلب خلالها مدرب البرازيل تيتي، بالتزام الصمت في المباراة.

ووجه نجم برشلونة إشارة إلى تيتي مطالبا إياه بالصمت، والذي كان يقف في منطقة وجود المدرب.

واعترض مدرب البرازيل على احتساب ركلة الجزاء لصالح الأرجنتين، كما طالب بحصول ميسي على بطاقة صفراء بداعي التمثيل.

وقال تيتي “طلبت من الحكم أن يمنح ميسي بطاقة صفراء، لكن ليونيل نظر لي وطالبني بالصمت، فطلبت منه أن يصمت هو وليس أنا”.

وأضاف “لا أود التعليق على هذه الواقعة أكثر من ذلك، هذه المباريات تحتاج دائمًا لحكم قوي”.

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وأكد تيتي “ليونيل ميسي يستحق الحصول على بطاقة صفراء، كنت محقًا في الشكوى”.

مراسلون – رياضة

#Messi asked Tite (Brazil’s coach) to be quiet 🤐🤫 OMG, what happened to the 🐐!😯pic.twitter.com/2WGHS96hT0 — Ⓜₐᵣᵢₐ 🇵🇱 | ⚽ SZN (@Everyone_heart) November 16, 2019