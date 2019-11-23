بالفيديو.. ليلى عبد اللطيف و توقعات خطيرة حول لبنان .. الحريري رئيساً للحكومة!

أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة توقعات جديدة تتعلق بالوضع في لبنان خصوصاً بعد الأحداث التي تشهدها البلاد مؤخراً والتي أفضت إلى استقالة حكومة سعد الحريري.

وفي لقاء مع قناة “الجديد” أول أمس ، توقعت عبد اللطيف من خلال برنامج “يوميات ثورة” عودة سعد الحريري الى الحكومة و”بقوة”.

توقعات ليلى عبد اللطيف حول لبنان :

وفي المقابل، طمأنت عبد اللطيف أن الأموال في المصارف للمودعين، لن تضيع ، وأن الاقتصاد اللبناني لن ينهار ولكنّه سيمر بمرحلة صعبة وخطيرة ولغاية تاريخ شهر 2و3 من العام 2020

وتابعت في التوقعات التي خصت في معظمها الشأن الاقتصادي، أن الليرة اللبنانية تفقد السيطرة أمام الدولار اللبناني بشكل غير مسبوق ، وأن لبنان سيشهد حادثة مؤسفة تطال أبواب أحد المصارف الكبرى والمشهورة، ما سيعيد إلى الواجهة إغلاق المصارف .

وعقب بث الحلقة، رد أمين عام اتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح، على عبد اللطيف، بالقول: “المصارف اللبنانية ستتخطى الأزمة ولو كان هناك انهيار اقتصادي لما فتحت المصارف أبوابها”.

أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ #الجديد ردًّا على ليلى عبد اللطيف: البنوك اللبنانية ستتخطى الأزمة بالتأكيد ولو كان هناك انهيار لما فتحت المصارف أبوابها #يوميات_ثورة #لبنان #لبنان_ينتفض — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) November 20, 2019

توقعات ليلى عبد اللطيف حول لبنان :

أما عن الرئيس اللبناني ميشال عون فقالت: ” لن يرتاح حتى محاسبة الفاسدين وأرى سياسيين ونوّابا ووزراء وقضاة يُحاسبون في السجن”.

وعن استمرار المظاهرات ، قالت عبد اللطيف أن لبنان سيشهد المزيد من الفوضى والعنف، وسينقسم الشارع إلى شوارع ولعبة الطابور الخامس ستؤدي إلى سقوط عدد من الجرحى، لكن للعسكر سيمنع الخطر الذي يهدد السلم الأهلي، والسياسيون سيكونون في حماية العسكر ، وأردفت: “مشهد مؤسف لبعض المواطنين في التظاهرات إذ سيحاولون إحراق أنفسهم “.

وهنا أضافت: “استقالات لبعض النواب من المجلس النيابي وذلك بشكل غير متوقع، وبعض الحزبيين سيستقيلون من أحزابهم وينضمون إلى الشعب”.

كما توقعت أن يشهد معلم في لبنان حالة من الفوضى والشغب، وأرفقتها بعبارة : “منطقة الشمال وعكار ستكون شاهدة على افتتاح مطار القليعات و الساحة المحيطة بالمجلس النيابي ستشهد ظاهرة غريبة وهي عبارة عن بسطات وخيم”.

وخارجياً، توقعت عبد اللطيف أن تضع أمريكا عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين (من كل الطوائف) وستقوم حجز أموالهم وأملاكهم خارج لبنان.

وفي ختم الحلقة، نوّهت إلى أسماء “لم ينته دورها” وهي: زياد بارود، مروان شربل، اللواء بصبوص، اللواء عباس ابراهيم، ليلى الصلح حمادة، طارق متري.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 من الشهر الفائت تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد .