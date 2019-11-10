بالفيديو: ليفربول يسحق مانشستر سيتي بثلاثية .. رأسية رائعة من محمد صلاح

تغلب ليفربول على منافسه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح “الريدز” التسجيل عبر البرازيلي فابينيو، بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة بكرة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف الفرعون المصري صلاح، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 13، من خلال رأسية وضعها في شباك الحارس برافو.

وأحرز السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ51، عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من غوردان هندرسون.

وساهم صلاح في 52 هدفاً مع ليفربول، في 44 مباراة على ملعب “أنفيلد” في الدوري الإنجليزي.

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ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 34 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع، برصيد 25 نقطة.

مراسلون – رياضة

SALAAAAAAAAH

Pep in the mud, love to see it #LIVMCI pic.twitter.com/BhSc1o9DZJ — Sami 🇲🇷 (@SamiZaiiin) November 10, 2019

ليفربول 3 × 1 مانشستر سيتي | هدف برناردو سيلفا " 🎥 #ليفربول_مانشستر_سيتي

#LIVMCI pic.twitter.com/EKiZz3DNuF — أهداف الكرة العالمية (@Sport2Bein) November 10, 2019