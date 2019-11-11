بالفيديو : لاعب يعتدي على مدرب في ألمانيا .. والملعب يتحول إلى معركة

حادثة غريبة شهدها الدوري الألماني، كان بطلها لاعب آينتراخت فرانكفورت أبراهام، الذي اعتدى على كريستيان ستريتش مدرب فرايبورغ خلال مباراة الفريقين.

وكان أبراهام يسير نحو تنفيذ رمية تماس في الدقيقة 96، ليقوم بتوجيه ضربة كتف ودفع إلى ستريتش الذي كان واقفا على خط التماس.

وحصل ذلك دون سابق إنذار، ليسقط المدرب وسط دهشته وصدمة كل الموجودين من نادي فرايبورغ.

وعلى الفور تحول الملعب إلى معركة بين الفريقين، حيث اشتبك اللاعبون والجهازان الفني والإداري في مشهد غير مألوف.

كما رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه أبراهام، الذي اعتدى على مدرب فرايبورغ.

ولكن بعد نهاية المباراة تصالح الطرفان، حيث نشر الناديان رسالة اعتذار من اللاعب إلى المدرب ستريتش.

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وقال أبراهام: “كنت أرغب في إعادة الكرة سريعاً إلى الملعب في الدقيقة الأخيرة، وكان يتوجب تخطيه دون تأخير”.

مراسلون – رياضة

D. Abraham🆚C. Streich E. Frankfurt'un kaptanı David Abraham, Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich'e vurması sonucu ortalık karıştı ve kırmızı kart gördü.🎥 pic.twitter.com/V0KlKisZ3R — Sporx (@sporx) November 11, 2019