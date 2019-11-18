بالفيديو : لاعب في منتخب السعودية يعتدي على رجل أمن والأخير يرفع دعوة ضده

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر دفع لاعب الهلال السعودي سلمان الفرج أحد رجال الأمن.

ووقعت الحادثة مع رجل أمن مكلف، بتأمين مباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

ودفع سلمان الفرج رجل أمن موجود في الملعب، خلال احتفال اللاعب مع الجمهور بعد نهاية المباراة.

وكان الفرج يحاول إنزال أحد الأطفال، من المدرجات من أجل التصوير معه، ويعتبر نزول الجماهير إلى الملعب ممنوع.

وكشفت صحيفة “عكاظ”، أن هذه القضية وصلت إلى الجهات المسؤولة بعد رفض الأخير التنازل عن مقاضاة المعتدي.

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وأشار شقيق رجل الأمن إلى أن شقيقه رفع قضية ضد سلمان الفرج، عن طريق جهة عمله التي استدعته وأخذت أقواله.

مراسلون – رياضة

#سلمان_الفرج_يدفع_عسكري هذا المقطع كامل لا يظللون عليكم الفقراويه

😝💙💙💙 pic.twitter.com/b8jicYZ5SC — waleed (@waleiid_7799) November 10, 2019