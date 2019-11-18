بالفيديو : كريستيانو رونالدو يسجل الـ هدف رقم 99 مع منتخب البرتغال

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف خلال مباراة منتخب بلاده، ولوكسمبورغ في منافسات المجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدفين دون رد، لترفع رصيدها إلى 17 نقطة، في وصافة المجموعة الثانية.

وعقب المباراة وجه رونالدو انتقادات إلى ملعب المباراة “جوسي بارثيل”، حيث وصفه بـ”حقل البطاطس”.

وقال الدون: “كنا ندرك أن المواجهة ستكون صعبة، خاصة وأن اللعب على مثل تلك الملاعب متعب نوعا ما”.

وأضاف “فهي حقل بطاطس، وأنا لا أعلم كيف يمكن لفرق بهذا المستوى أن يلعب على مثل هذه الملاعب”.

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ووصل نجم يوفنتوس إلى هدفه رقم 99 مع منتخب بلاده خلال 164 مباراة دولية، ليصبح على بعد هدف من نادي المئة.

مراسلون – رياضة

Typical Ronaldo, isn’t it? Diogo Jota could have celebrated his first international goal. The ball was already crossing the line and Ronaldo couldn’t help but cunt it back of the net. pic.twitter.com/4AVle2GDSb — Josh Elworthy (@JoshuUghh) November 17, 2019