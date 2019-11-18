بالفيديو : كريستيانو رونالدو يسجل الـ هدف رقم 99 مع منتخب البرتغال

رياضة
بالفيديو : كريستيانو رونالدو يسجل الـ هدف رقم 99 مع منتخب البرتغال

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إحراز هدف خلال مباراة منتخب بلاده، ولوكسمبورغ في منافسات المجموعة الثانية بتصفيات كأس أمم أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز البرتغال بهدفين دون رد، لترفع رصيدها إلى 17 نقطة، في وصافة المجموعة الثانية.

وعقب المباراة وجه رونالدو انتقادات إلى ملعب المباراة “جوسي بارثيل”، حيث وصفه بـ”حقل البطاطس”.

وقال الدون: “كنا ندرك أن المواجهة ستكون صعبة، خاصة وأن اللعب على مثل تلك الملاعب متعب نوعا ما”.

وأضاف “فهي حقل بطاطس، وأنا لا أعلم كيف يمكن لفرق بهذا المستوى أن يلعب على مثل هذه الملاعب”.

اقرأ أيضاً: الإيقاف لمدة سنتين بانتظار نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو .. تعرف على التفاصيل

ووصل نجم يوفنتوس إلى هدفه رقم 99 مع منتخب بلاده خلال 164 مباراة دولية، ليصبح على بعد هدف من نادي المئة.

مراسلون – رياضة

 

 

 

 

يرجى عدم نسخ اكثر من 30 % من المقال
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا
المزيد من المشاركات

هاتريك من كريستيانو رونالدو يقرب البرتغال من أمم أوروبا ..…

بالفيديو : هدف بطريقة عالمية من منتصف الملعب والحارس يغفل…

الإيقاف لمدة سنتين بانتظار نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ..…