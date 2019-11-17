بالفيديو ... قطيع متوحش من الضباع يهاجم وحيد القرن

هاجم قطيع من الضباع المفترسة حيوان وحيد القرن الضخم وافترست ذيله.

وأظهرمقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من وحيد القرن متجمعة بالقرب من بعضها، إلا أن قطيعاً متوحشاً من الضباع قام بافتراس ذيل أحدها.

وبدا واضحاً في الفيديو بأن وحيد القرن قد انهارت قواه من الضربات المتتالية من الضباع على نفس المكان.

لكن وحيد القرن صمد أمام الهجمات الشرسة من الضباع، لتمتعه بقوة أكثر منهم ، واستطاع الهرب بعد تلقيه إصابات بليغة في منطقة الذيل التي تتطلّب منه وقتاً طويلا للشفاء.

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