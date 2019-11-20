بالفيديو ... قرود جائعة تهاجم مدرسة للبنات في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة قرود جائعة و هي تهاجم مدرسة بنات في السعودية .

و نشر الموقع الالكتروني لصحيفة “سبق” السعودية مقطع فيديو تظهر فيه القرود تهاجم سطح مدرسة بنات بقرية الزيما شرقي مكة المكرمة ، و انقضت على وجبة إفطار المعلمات بذات المدرسة ، وسط هلع و خوف بين صفوف المعلمات اللاتي وثقن الحادثة.

ووفقاً للصحيفة فقد تلقت أمانة مكة المكرمة بلاغات بهذا الشأن في قرى مجاورة ، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال ظاهرة سطو القرود على المنازل.

قرود تهاجم مدرسة وتشارك المعلمات الفطور بـ #مكة.pic.twitter.com/Fg3NY2NyCz — إجازات المملكة (@KSAEJ1) November 19, 2019

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