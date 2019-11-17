بالفيديو : قرد يعانق ويقبل نجم تشيلسي في الإمارات

زار لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو إحدى حدائق الحيوان في الإمارات العربية المتحدة، وخلال هذه الزيارة تعرض إلى موقف طريف.

واقترب ماركوس ألونسو من قرد في الحديقة، بهدف التقاط صورة سيلفي، ليقوم القرد بردة فعل غريبة.

وقام القرد بالاقتراب كثيراً من ماركوس ألونسو، كما قام بمعانقته وتقبيله في مشهد أثار إعجاب وضحك كل من الحديقة.

في أخبار تشيلسي أيضاً، قال لاعب “البلوز” ويليان إن: “ميسي لاعب رائع ولا مثيل له، وهو الأفضل في العالم”.

وأكد ويليان أن الأفضل بالنسبة لمراقبة ميسي، هو اللعب كفريق.

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وأضاف: “يجب مراقبة ميسي بشكل خاص، لكننا نعرف ما يجب علينا فعله، بتقليص المساحات أمامه”.

مراسلون – رياضة