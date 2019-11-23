بالفيديو : فيدال يهدي الفوز لـ برشلونة على ليغانيس في الليغا

خطف برشلونة الفوز من مضيفه ليغانيس بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ليغانيس باب التسجيل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 12، بينما أحرز برشلونة التعادل عبر لويس سواريز في الدقيقة 53.

إلى أن نجح فيدال في تسجيل هدف الفوز للبارسا، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتمكن حارس ليغانيس كويار من التصدي لكرة من الفرنسي عثمان ديمبلي، حارماً النادي الكتالوني من تسجيل الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ليغانيس عند 6 نقاط فقط في ذيل الترتيب.

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وشهدت المباريات غياب عدد من لاعبي البارسا، بقرار من المدير الفني أرنستو فالفيردي.

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