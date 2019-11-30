بالفيديو: فان دايك يقود ليفربول لتخطي برايتون (1/2)

خطف ليفربول الفوز من ضيفه برايتون بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت أهداف الليفر عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك، في الدقيقتين (18 و24) من زمن المباراة.

في المقابل قلص المدافع، لويس دينك، الفارق لبرايتون، بهدف في الدقيقة الـ 79، بتسديدة من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة طرد الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بعدما تصدى لكرة بيده خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز رفعت كتيبة المدرب يورغن كلوب رصيدها إلى 40 نقطة، ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 11 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي.

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في المقابل بقي رصيد برايتون عند 15 نقطة، في المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الدوري.

مراسلون – رياضة

Goooooooooooooooooooooooooal Virgil van Dijk 2-0 😍😍😍@MnbrMadrid pic.twitter.com/2iXZDx40Dr — تابعوا حساب عز وادعموه – @MnbrMadrid (@EPLGoal812) November 30, 2019

Goooooooooooooooooooooooooal Virgil van Dijk 😍😍😍@MnbrMadrid pic.twitter.com/yT4dOSK0SN — تابعوا حساب عز وادعموه – @MnbrMadrid (@EPLGoal812) November 30, 2019