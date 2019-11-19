بالفيديو : عراك بين ليونيل ميسي وكافاني خلال مباراة الأرجنتين والأوروغواي .. “أنا مستعد للعراك”

تعادل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مع الأوروغواي بهدفين لكل منهما، في مباراة ودية بين الطرفين.

وسجل أهداف الأوروغواي كل من إدينسون كافاني ولويس سواريز، بينما أحرز سيرجيو أغويرو وليونيل ميسي ثنائية التانغو.

وشهد المباراة مشادة كلامية بين ميسي وكافاني في الدقيقة الـ42 من المباراة، بعد تعرض نجم برشلونة لإعاقة من أحد مدافعي الأورغواي.

وبعد ذلك تدخل كافاني على الخط في هذه المشكلة، ما أسفر عن مشادة مع ميسي.

وكشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن كافاني عرض على ميسي “التعارك”، فرد الأخير “إني جاهز متى أردت”.

وتطور الجدال ليدخل أكثر من لاعب من الطرفين في المشكلة، ووضع دييغو غودين يده على ميسي في محاولة لإعادة الأمور لانتظامها.

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كما كشفت وسائل إعلام أن العراك، استمر في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد انتهاء الشوط الأول.

مراسلون – رياضة

Messi was apparently involved in a burst up against Cavani. Apparently Cavani wanted to fight Messi and he [Messi] responded by “Whenever you want” 🤔🤨 pic.twitter.com/SrviLz9Tok — Hagrid ≛ (@SirCatalunya) November 18, 2019