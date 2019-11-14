بالفيديو... عائلة من الصراصير تبني عشاً في أذن رجل

اشتكى رجل في العشرين من عمره من ألم حاد بأحد أذنيه مما دعاه للجوء إلى الطبيب.

و أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنه تم نقل رجل يبلغ من العمر 24 عاما ، إلى مشفى سانهي في مقاطعة غوانغدونغ الصينية ، الشهر الماضي ، بعد أن رأت عائلته حشرة كبيرة تبني عشاً داخل أذنه.

فيما أفاد الطبيب المشرف على حالته بأن المريض دخل إلى المشفى وهو يعاني من ألم حاد وكان يشعر أن شيئا ما يخدشه ويزحف داخل أذنه.

وبعد إجراء الفحوصات والصور تبين أن صرصوراً يبني عشاً داخل أذن الرجل .

كما أشار الطبيب إلى أن الرجل مسؤول عما حصل له بسبب ظروف حياته غير صحية فقد كان يترك الطعام إلى جانب سريره مما أدى لظهور الحشرات في مكان نومه.

ولم تكن حالته خطرة حيث تمت معالجته وخرج من المشفى في اليوم ذاته.

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