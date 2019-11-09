بالفيديو: ضرب وركل وشتائم في مباراة للتنس بين لاعبتين .. شاهد ماذا حصل

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباراة تنس جمعت بين الكندية كاترين سيبوف، والأمريكية أليسيا ضمن بطولة ITF في مدينة لاس فيغاس.

وانتهى اللقاء بفوز سيبوف على أليسيا بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و7-6

وبعد المباراة صرخت الكندية محتفلة بفوزها، في المقابل رمت أليسيا مضرب التنس بجانب الملعب.

وكما هي العادة في مباريات التنس اتجهت اللاعبتان إلى منتصف الملعب، لمصافحة بعضهما البعض بعد نهاية المباراة.

وبشكلٍ مفاجئ بدأت أليسيا بتوجيه ألفاظ نابية ضد سيبوف، ولم ينته الأمر هنا بل توجهت الأميركية نحو منافستها وبدأت بركلها.

وردت سيبوف بالمثل على الأميركية، إلى أن تدخل حكم المباراة وأبعد اللاعبتين عن بعضهما.

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وعلقت أليسيا على الحادثة بعد المباراة بأن سيبوف ضغطت على يدها بقوة أثناء المصافحة، ما أدى لغضبها.

مراسلون – رياضة