بالفيديو: ضربة قاضية من مقاتل أميركي تمنحه لقب مجلس الملاكمة العالمي وتتسب بإيقاف النزال

تمكن مقاتل أميركي من تحقيق لقب مجلس مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل، بعد سحقه منافسه الروسي بالضربة القاضية.

واحتفظ ديونتاي وايلدر باللقب العالمي، بعد تغلبه بالضربة القاضية ضمن الجولة السابعة على لويس أورتيز، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتمكن وايلدر من كبح قوة وغضب أورتيز عبر عدد من اللكمات إلى جبهة المقاتل الكوبي عبر يده اليمنى.

وكان أورتيز صاحب الأربعين عاماً رغم خسارته هو الأكثر نشاطاً، خلال النزال، وبدا الكوبي يعاني من حالة ترنح، ما دعا الحكم إلى إيقاف النزال .

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ووصل المقاتل الأميركي إلى الفوز رقم 42، مقابل تعادل واحد مع البريطاني تايسون فيوري، في لوس أنجلوس منذ عام.

مراسلون – رياضة

Deontay Wilder folded Ortiz! 💣 SHEESH! (via IG/ticket_jerry) pic.twitter.com/H0ZPv8a4NU — Complex Sports (@ComplexSports) November 24, 2019