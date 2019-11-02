بالفيديو .. شرطة دبي تلقي القبض على مجرم تنكر بملابس نسائية

ألقت شرطة دبي القبض على مجرم بعد قيامه بجريمة سرقة بأكثر من 3 ملايين درهم (نحو 800 ألف دولار).

وأفاد موقع “إرم نيوز” بأن شرطة دبي كشفت عن تفاصيل إلقاء القبض على متهم بتنفيذ جريمة سرقة بعد أقل من 47 دقيقة من ارتكاب الجريمة من خلال عملية نوعية.

حيث وردت معلومات من شبكة المصادر السريين التابعين لإدارة الجريمة المنظمة عن وجود شخص مشتبه به يرتدي الزي النسائي، ويتجول في المنطقة بين الأماكن السكنية ومواقع تردد السياح، ومعه حقيبة متوسطة الحجم.

ومن خلال التحريات والاجراءات التي تم اتخاذها للتأكد من الحقيبة التي كانت بحوزته ، تفاجؤوا بوجود مسروقات تقدر بأكثر من 3 ملايين درهم في صورة ساعات ثمينة ومبالغ نقدية.

و أثناء التحقيق اعترف المتهم بارتكابه لجريمة سرقة في أحد المساكن في إمارة دبي ، وأنه لم يمر سوى 47 دقيقة على ارتكابه الجريمة حتى تم القبض عليه.