بالفيديو ... رجل تزوج 52 امرأة وأنجب 217 ابنا وابنة

أنجب رجل أنغولي يبلغ من العمر 68 عاما، 217 ابنا وابنة من 52 امرأة مما أثار جدلاً كبيراً.

ويعيش فرانسيسكو سابلو بيدرو مع عائلته الكبيرة جدا في مزرعته التي تقع في شبه منطقة خاصة به وعائلته، حيث يتواجد في كاليفا، بمقاطعة ناميب في جنوب أنغولا.

و هو رجل كبير في السن ، كان عسكري سابق، وقد تزوج 52 امرأة ، منهن من فارقت الحياة أو انفصلن عنه، ولم تعد تعيش معه سوى 43 زوجة فقط.

وأسفرت تلك الزيجات عن إنجاب 167 ابناً وابنة، بخلاف 50 آخرين ماتوا، بالإضافة إلى 243 حفيدا.

و انتشر مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يروي قصة حياته ويتحدث عن عدد أولاده الكبير.

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