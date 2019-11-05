بالفيديو: حكيم زياش يحرز هدف بطريق عالمية في شباك تشيلسي

رياضة
بالفيديو: حكيم زياش يحرز هدف بطريق عالمية في شباك تشيلسي

شهدت مباراة تشيلسي وأياكس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تسجيل النجم المغربي حكيم زياش هدف بطريقة خارقة.

وأحرز زياش الهدف عن طريق ركلة حرة مباشرة، مطلقاً كرة سكنت شباك تشيلسي، وفشل حارس “البلوز” في التعامل معها.

واصطدمت الكرة بحارس تشيلسي كيبا، بعد أن عادت من القائم لتدخل الشباك، معلنة عن الهدف الثالث لأياكس.

كما صنع اللاعب هدفًا لفريقه، عندما أرسل كرة متقنة، وصلت إلى كوينسي الذي أدخلها برأسه في مرمى تشيلسي بالدقيقة 20.

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وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن زياش ساهم حتى الآن في تسجيل 9 أهداف خلال آخر 12 مباراة له في دوري أبطال أوروبا.

مراسلون – رياضة

 

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