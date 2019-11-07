بالفيديو ... جامعة تقدم "قبراً" لطلابها لخوض تجربة الموت !

تجري إحدى الجامعات في هولندا تحدياً للطلاب يقدم لمحة عما يجري بعد الموت.

وتقوم جامعة “رادبود” في مدينة نيميغن الهولندية بتقديم حلاً جديداً لأولئك الذين يعانون من التحديات اليومية للحياة الطلابية وكذلك القلق حول المستقبل، يتمثل في ما يسمى “قبر التطهير”.

و يستخدم المشروع مصطلح “memento mori”- أي “تذكر أنك ستموت” – كشعار له ويقدم لمحة فريدة عما يأتي بعد الموت .

ويمكن حجز تجربة “قبر التطهير” لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وحتى 3 ساعات، حيث يقرر الطلاب بأنفسهم كم من الوقت يريدون أن تستمر.

و ذكرت الجامعة بأن “قبر التطهير” عبارة عن فتحة في الأرض ضمن الحديقة خلف الكنيسة الطلابية، وهي مجهزة بسجادة لليوغا ووسادة ضمن الضروريات الأساسية لجعل النفس مرتاحة.

ونظراً لكونها تجربة حقيقية فإن الهواتف والكتب محظورة أثناء التجربة.

و يعتقد مبتكر هذه الفكرة بأن هذه التجربة ستساعد الشباب والشابات على تقدير جمال الحياة وإدراك أن حقيقة انتقالها “نهاية الحياة، الموت “.

فيما أفاد أحد الطلاب الذين خاضوا التجربة بأن ما شعر به عندما كانت في الداخل، حين فكر في الموت فكر أيضاً في الحياة تلقائياً. إنها تجعلك تفكر فيما تريد أن تفعله في الحياة، وما هو الأهم”.

ويحظى “قبر التطهير” بشعبية كبيرة بحيث يتعين عليهم أن يكونوا في قائمة الانتظار.

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