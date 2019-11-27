بالفيديو : ثلاثية من ميسي وسواريز وغريزمان تقود برشلونة لتخطي دورتموند

فاز برشلونة على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وجاء أهداف البارسا بتوقيع كل من سواريز وميسي وغريزمان في الدقائق 29 و33 و67، بينما أحرز غادون سانشو هدف بوروسيا دورتموند في الدقيقة 77.

وبتلقيه هذه الأهداف الثلاثة، فإن دورتموند استقبل 10 أهداف في آخر 3 مباريات خاضها بكافة البطولات هذا الموسم.

وتعرض دورتموند لـ3 خسائر في الدوري الألماني عام 2010، حيث سقط أمام شتوتجارت (1-4)، آينتراخت فرانكفورت (2-3) وبايرن ميونخ (1-3).

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وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة 7 في المركز الثالث.

مراسلون – رياضة