بالفيديو … ثلاثة أشخاص ينجون من الموت بـ “معجزة على الجليد”

نجا 3 أشخاص بينهما امرأة من الموت بحادث سير محتم في إحدى الولايات الأمريكية.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة ، حيث تمكن شرطيان و امرأة من تجنب الموت جراء حادث سير وقع في ولاية إيلينوي الأميركية.

و كان عناصر الشرطة قد توقفوا بجانب أحد الطرق السريعة لمساعدة امرأة في تبديل إطار سيارتها، إلا أنّهم لاحظوا شاحنة تسير بسرعة عالية باتجاههم.

وأظهر الفيديو أحد الشرطيين يقفز فوق حفرة إلى مكان آمن، بينما سقط الآخر مع المرأة في خندق مواز للشارع قبل ثوانٍ من انقلاب الشاحنة.

فيما عبر الشرطيان عن صدمتهم من الحادث ووصفوه بـ “معجزة على الجليد”.

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