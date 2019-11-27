بالفيديو... ثعبان ضخم يفترس غزال على طريقة التماسيح

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانقضاض ثعبان ضخم على غزال كان يشرب الماء من إحدى برك المياه.

وظهر في الفيديو مكان لتجمع الغزلان حول مصدر مياه عكرة، عند بركة ماء في منطقة ماهاراشترا، في الهند.



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و على الرغم من أن الغزال كان يبدو حذراً أثناء شربه الماء، إلا أنّه لم يسلم، حيث انقض عليه ثعبان ضخم على طريقة التماسيح.

وفي لحظة مرعبة، قفز الثعبان على الغزال من داخل البركة وغرز أنيابه في جسده ثم التف حوله سريعاً ويخنقه قبل أن يلتهمه في وقت قصير.

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